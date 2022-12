A cura della Redazione

Individuati e recuperati dai vigili del fuoco a Casamicciola i corpi di due dei quattro dispersi a seguito della frana di sabato scorso.

Uno sarebbe quello del padre (Gianluca Monti, 37 anni) dei tre fratelli morti e recuperati nei giorni scorsi dai vigili del fuoco sotto le macerie dell'abitazione in cui risiedevano con i genitori. Il cadavere è stato rinvenuto in via Celario.

L'altro è quello di Salvatore Impagliazzo (32 anni), il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata dell'alluvione. Il corpo privo di vita era stato trascinato a valle, lungo via Santa Barbara.

Restano due i dispersi, la mamma dei fratelli Monti e moglie di Gianluca, e un'altra donna.