A cura della Redazione

Pino marittimo nella “Curva” di via Gino Alfani a Torre Annunziata: si spezza il grosso ramo malato.

Il nostro giornale si è occupato ultimamente delle precarie condizioni del pino marittimo in via Alfani, un albero dal tronco inclinato e con un grosso ramo che presenta una “ferita” da dove sgorga resina. Il pino in questione, diventato un simbolo per generazioni di giovani, purtroppo non è in buone condizioni di salute. La recente perizia agronomica commissionata dall’Ufficio tecnico comunale parla di abbattere il ramo malato e di mettere in sicurezza il il pino attraverso due travi di sostegno. Negli ultimi giorni la lesione al ramo era diventata sempre più profonda, tale da indurre il Comune a transennare l’area con barriere rigide.

Purtroppo il maltempo dei giorni scorsi, accompagnato da un forte vento, ha ulteriormente peggiorato la situazione al punto che il grosso ramo, qualche ora fa (intorno alle ore 22,00 di lunedì 30 ottobre), si è spezzato, adagiandosi al suolo.

A questo punto non resta che intervenire al più presto per mettere in sicurezza il pino marittimo ed evitare che il tronco si inclini ulteriormente provocando la morte dell’albero.