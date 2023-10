Il pino marittimo nella “Curva” di via Gino Alfani per ora non sarà abbattuto.

E’ questa la decisione dell’Ufficio tecnico del comune di Torre Annunziata dopo la perizia dell’agronomo chiamato ad esprimere un parere.

In sostanza, sarà tranciato il ramo malato da dove sgorga la resina e nel contempo verranno realizzati due “puntoni” da cui partiranno le travi che sorreggeranno l'albero.

Stamattina sul posto sono al lavoro alcuni operai per realizzare i due pilastri nel sottosuolo per i puntoni. E’ questo l’ultimo tentativo per non abbattere il pino marittimo, con la speranza che il rimedio trovato possa durare nel tempo.

All'abbattimento del pino marittimo si era opposto il presidente di Legambiente Torre Annunziata, arch. Giuseppe Oliva, che aveva indirizzato una lettera agli Uffici degli alberi monumentali della Regione Campania.