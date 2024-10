A cura della Redazione

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata falso dentista che operava in un laboratorio medico senza autorizzazione.

Le indagini hanno fatto emergere in capo all’attuale indagato, dal 2016, quasi 700mila euro di ricavi non dichiarati o non documentati.

I militari hanno accertato che il falso dentista esercitava abusivamente l'attività gestendo di fatto una struttura ambulatoriale odontoiatrica priva delle prescritte autorizzazioni all'interno della quale effettuava in assenza dei titoli idonei per esercitare la professione numerose prestazioni sanitarie, come la rimozione dei molari la costruzione di impianti dentari, la cura di carie, l’applicazione di anestesie propedeutiche ai vari interventi chirurgici.

All'esito delle indagini, è stata adottata la misura cautelare reale in via d'urgenza al fine di far cessare immediatamente l'esercizio abusivo della suddetta attività sanitaria da parte di chi non ne aveva alcun titolo.

(Foto di repertorio)