A cura della Redazione

Non si arresta l’ondata di furti all’interno delle auto a Torre Annunziata.

E’ di pochi giorni fa l’identificazione da parte dei carabinieri di un 33enne già noto alle forze dell’ordine che avrebbe commesso 20 furti in 3 giorni. Il ladro, denunciato per furto aggravato, avrebbe preso di mira le auto parcheggiate lungo le strade, quasi sempre per portare via oggetti poggiati sui sedili o nel cruscotto.

Intanto ieri mattina, domenica 2 marzo, intorno alle 6,30, furto in un parco di via Prota: presa di mira una Fiat 500 X.

Le immagini di una telecamera posta all’interno del parco inquadrano due ladri che si dirigono diritti verso una Fiat 500 X, rompono il vetro e sradicano il quadro strumenti dal cruscotto dell’auto. Poi smontano i fanali posteriori, lasciando a terra solo un seggiolino per bimbi. Il tutto avviene in poco più di 3 minuti.

I ladri poi vanno via indisturbati, mentre il povero malcapitato, proprietario della Fiat 500 X, al suo risveglio si troverà davanti ad una brutta sorpresa.