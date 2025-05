A cura della Redazione

Aveva tentato una rapina in una tabaccheria: in manette rapinatore di Boscoreale.

Domenica, 4 maggio, i carabinieri della Stazione di Boscoreale, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, hanno proceduto all'arresto di una persona, gravemente indiziata di tentata rapina aggravata e ricettazione in concorso con altre due persone.

Le indagini hanno permesso di accertare che l'arrestato avrebbe partecipato ad un tentativo di rapina aggravata posto in essere nel comune di Boscoreale ai danni di una tabaccheria, rapina non portata a termine a causa della reazione del titolare dell'esercizio commerciale.

La rapina veniva documentata sia per quanto riguarda la fase di preparazione del reato, con l'utilizzo di un motoveicolo rubato a Sorrento e la presenza di un complice rimasto ignoto che fungeva da “basista”, che la fase vera e propria del reato con utilizzo di armi da fuoco.

L'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza dell'esercente vittima del tentativo di rapina nonché di circuiti di videosorveglianza pubblici e privati, l'acquisizione di informazioni testimoniali, unitamente ai i controlli su strada effettuati in periodi pregressi, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa Circondariale di Poggioreale.