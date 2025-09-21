A cura della Redazione

Nella serata di ieri le aree della movida di Portici ed Ercolano sono state al centro di un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, i militari dell’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Reparto Prevenzione Crimine Campania e la Polizia Locale.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 300 persone: una è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre altre cinque sono state sanzionate amministrativamente per uso personale.

I controlli hanno riguardato anche la circolazione stradale, con 140 veicoli verificati e 22 violazioni al Codice della Strada contestate. Effettuati, inoltre, controlli amministrativi su due esercizi pubblici.