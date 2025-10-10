A cura della Redazione

A Cercola e Pollena Trocchia i carabinieri della Tenenza insieme ai militari forestali del nucleo di Napoli e del nucleo parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno controllato due autolavaggi e un’officina meccanica.

I tre operai delle attività sono stati denunciati per scarico non autorizzato delle acque reflue industriali e per gestione illecita di rifiuti.

Per i tre imprenditori anche una sanzione amministrativa pari a 7.833 euro e le aziende sequestrate.