In data odierna i Carabinieri della Stazione di Pimonte hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura cautelare del divieto di dimora, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 53enne del posto.

L’uomo è gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola e minaccia grave. Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai militari dell’Arma, hanno fatto emergere che il 16 giugno 2025 l’indagato avrebbe minacciato di morte alcuni vicini di casa, puntando contro di loro una pistola, perché contrariato dal passaggio dei manovali impegnati in lavori di ristrutturazione presso l’abitazione dei vicini.

Davanti agli inquirenti l’uomo ha ammesso la lite ma ha negato di possedere un’arma. Tuttavia, grazie alle testimonianze raccolte e alla ricostruzione dei fatti, gli investigatori sono giunti a ritenere con elevata probabilità che fosse proprio lui l’autore delle minacce.

Per questo motivo, nei suoi confronti è stato disposto e notificato il provvedimento cautelare di divieto di dimora nel Comune di Pimonte.