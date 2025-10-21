A cura della Redazione

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto l’esecuzione dell’ordine di sgombero del complesso immobiliare di housing sociale di via G.M. Gargiulo, a Sant’Agnello, delegando l’intervento congiunto ai Carabinieri e alla Polizia di Stato di Sorrento.

Il provvedimento arriva al termine di un lungo iter giudiziario iniziato nel 2020, quando il Tribunale dispose il sequestro preventivo dell’intero comparto – composto da 53 appartamenti, 64 box auto e altre pertinenze – per costruzione abusiva in zona vincolata.

Dopo anni di ricorsi e contro-ricorsi, la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso presentato da alcuni occupanti, rendendo definitivo l’ordine di sgombero già emesso nel 2022.

Attualmente risultano occupate 37 delle 53 unità abitative. Ai nuclei familiari interessati è stato concesso un termine di 60 giorni, fino al 20 dicembre 2025, per lasciare volontariamente gli alloggi, dopodiché si procederà allo sgombero coatto.

La Procura ha sottolineato che l’operazione risponde a esigenze di legalità e tutela del territorio, impedendo la protrazione degli effetti del reato e garantendo equità nei confronti di chi, pur avendo acquistato gli immobili, ha rispettato il vincolo di sequestro senza occuparli.