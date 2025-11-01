A cura della Redazione

I carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di fermo emesso dal Pm nei confronti di due detenuti ed un giovane a piede libero, tutti con precedenti. Secondo l'accusa - che ora dovrà passare al vaglio dei giudici per la convalida - i tre, rispettivamente di 23, 26 e 27 anni, figli e nipoti di esponenti storici del clan Gionta, avrebbero organizzato attività per conto del clan, nonostante due di loro fossero in carcere.

Nel corso delle indagini, sarebbero state intercettate videochiamate tra gli indagati.