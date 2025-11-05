A cura della Redazione

I carabinieri intervengono nell’ospedale Pellegrini per un 42enne di Cercola, già noto alle forze dell’ordine, ferito da colpo d’arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito senza alcun motivo da ignoti mentre si trovava a Volla all’altezza del parco Palladino. Il 42enne è stato colpito al piede ed è ancora ricoverato ma non in pericolo di vita con una prognosi di 30 giorni per ferita da al calcagno sinistro.

Indagano i carabinieri di Volla impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.