La Procura di Torre Annunziata chiede 4 ergastoli per l'omicidio di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso in una tragica rapina avvenuta il 23 dicembre 2021.
Carcere a vita per Giuseppe Vangone, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio del commerciante ittico di Torre Annunziata, ucciso nella sua pescheria di Boscoreale.
Altre tre persone rischiano l'ergastolo: l'aspirante boss Luigi Di Napoli, Angelo Palumbo e Francesco Acunzo.
Poco fa, dopo due udienze, si è chiusa la requisitoria dei Pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia.
