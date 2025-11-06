A cura della Redazione

Momenti di paura questa sera in corso Vittorio Emanuele III, all’altezza della Palestra Club 78.

Secondo le prime indiscrezioni, intorno alle ore 20:00 sarebbero stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco contro un’auto, un'Audi, parcheggiata lungo la strada.

Gli spari hanno provocato il panico tra i passanti e un fuggi fuggi generale, complice anche l’orario in cui i negozi della zona erano ancora aperti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia, che ha immediatamente avviato le indagini, anche con l'ausilio della videosorveglianza pubblica e privata. Non si registrano feriti.

