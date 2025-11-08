A cura della Redazione

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Boscoreale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, hanno arrestato un uomo di 51 anni gravemente indiziato di reiterate lesioni aggravate, violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e furto, tutti reati commessi ai danni dei familiari della moglie, da cui è separato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate lo scorso luglio dopo una violenta aggressione ai danni dei suoceri e della moglie non convivente, l’uomo avrebbe più volte colpito i familiari utilizzando anche armi improprie, come un tubo d’acciaio e un mattone.

La ricostruzione degli episodi, condotta dai militari di Boscoreale e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha delineato un quadro di comportamenti sempre più violenti e persecutori: al culmine di un’escalation di minacce e aggressioni, il 51enne avrebbe addirittura pedinato il suocero e incendiato la sua autovettura.

Determinanti per l’identificazione del presunto autore del rogo sono state le immagini di videosorveglianza acquisite dagli investigatori, insieme alle testimonianze delle persone offese, ai referti medici delle lesioni subite e al ritrovamento del tubo metallico usato come arma. Tutti elementi che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, tali da giustificare l’emissione della misura cautelare.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook