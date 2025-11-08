A cura della Redazione

Controlli antidroga nel territorio di Lettere nella serata appena trascorsa da parte dei Carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia, che hanno arrestato Giovanni Palumbo, 50 anni, operaio del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato in via Gradoni San Lorenzo durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto tre chili di marijuana, suddivisi in 13 panetti, oltre a 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La sorpresa è arrivata poco dopo: nascosta tra gli effetti personali di Palumbo, i carabinieri hanno trovato una revolver Smith & Wesson con matricola parzialmente abrasa e 62 proiettili, tutto materiale posto sotto sequestro.

Il 50enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Nel frattempo, l’arma sarà sottoposta a verifiche balistiche per accertare se possa essere stata utilizzata in episodi di sangue o in altri fatti criminosi.

L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli antidroga e di prevenzione dei reati sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.