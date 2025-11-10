A cura della Redazione

Rapina al furgone che trasportava quotidiani, tra cui Metropolis. Il sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza esprime la sua solidarietà per un espisodio di estrema gravita.

“Quanto accaduto la scorsa notte è di una gravità assoluta afferma -. Un gruppo armato ha bloccato un furgone che trasportava le copie odierne del quotidiano della nostra città Metropolis, che oggi non è in edicola. Un episodio di estrema gravità che condanniamo con forza e che rispecchia quel clima di intimidazione alla stampa presente in troppi luoghi e realtà del nostro Paese.

All’intera redazione di Metropolis esprimiamo la nostra piena solidarietà, mia personale e dell’intero Consiglio comunale. Castellammare, tra le sue specificità, ha quella di essere una città non capoluogo di provincia sede di un quotidiano: un orgoglio per la nostra comunità. Colpire un giornale significa colpire la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati.

Da ex giornalista conosco bene il valore del lavoro quotidiano di chi informa, spesso tra mille difficoltà. La libertà di stampa è un pilastro della democrazia, e ogni attacco a questo diritto va respinto con fermezza. Questo grave episodio si inserisce in un contesto in cui è necessario ribadire, con forza, il nostro impegno nella lotta contro la camorra, l’illegalità e ogni forma di intimidazione. Castellammare deve continuare a essere una città che difende la libertà, la verità e la giustizia, senza mai piegarsi alla paura o alla violenza".