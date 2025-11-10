A cura della Redazione

Tra il 6 e il 7 novembre, la Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’operazione di controllo sulla filiera della pesca e a tutela della salute dei consumatori, ha sequestrato circa 1.500 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità.

In particolare, al mercato ittico di Mugnano sono stati trovati 1.200 kg di pesce senza i requisiti richiesti per la commercializzazione, mentre altri 300 kg di mitili sono stati sequestrati dall’equipaggio di una motovedetta che ha sorpreso un peschereccio intento alla pesca con turbosoffiante a pochi metri dalla costa.

I responsabili sono stati sanzionati amministrativamente. Ai legali rappresentanti delle due società coinvolte, con sedi a Mugnano e Torre Annunziata, è stata inflitta una multa di 1.500 euro; all’armatore del peschereccio una sanzione di 6.000 euro, con sequestro dell’attrezzatura; al comandante dell’imbarcazione sono stati decurtati 6 punti dalla patente e dalla licenza di pesca.

I mitili pescati illegalmente, del valore stimato di circa 6.000 euro, sono stati rigettati in mare ancora vivi, mentre i prodotti sequestrati a terra (valore circa 15.000 euro) sono stati donati allo Zoo di Napoli, dopo le verifiche veterinarie.

Le Fiamme Gialle hanno annunciato che i controlli sulla filiera ittica proseguiranno e si intensificheranno nelle prossime settimane, in vista dell’aumento della domanda legato alle festività natalizie.

