Notte movimentata a Nola, dove una banda armata ha messo a segno una rapina clamorosa ai danni del furgone che trasportava i quotidiani destinati alle edicole della Campania.

Poco prima delle tre di notte, cinque uomini incappucciati, a bordo di una Bmw, hanno bloccato il veicolo appena uscito dalla tipografia. Dopo aver minacciato l’autista, lo hanno costretto a scendere e si sono impossessati del furgone carico di copie fresche di stampa.

All’interno c’erano i numeri del giorno dei quotidiani Metropolis, Il Roma, La Città e Il Sannio.

Il mezzo è stato rintracciato grazie al sistema satellitare e ritrovato all’alba dai Carabinieri alle porte di Napoli, nel comune di Casalnuovo, ma all’interno non c’era più traccia dei giornali.

Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, che — anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la testimonianza dell’autista — stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’assalto e risalire agli autori del colpo.