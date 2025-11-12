A cura della Redazione

Operazione anticamorra all’alba di oggi, 12 novembre 2025, condotta dai Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenza o minaccia e tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan D'Alessandro, operante a Castellammare di Stabia.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno fatto emergere l’esistenza di un sistema di gestione occulta e monopolistica nel settore del servizio di ambulanze presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare. Secondo quanto accertato, l’organizzazione criminale avrebbe imposto la propria presenza attraverso intimidazioni sistematiche nei confronti di imprenditori concorrenti, controllando di fatto il servizio di soccorso “118” e il trasporto infermi.

Gli inquirenti hanno inoltre documentato un tentativo di estendere il controllo del clan anche al servizio di ristorazione e bar all’interno dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, sede degli incontri casalinghi della Juve Stabia.

Contestualmente, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di una società di ambulanze, ritenuta riconducibile agli indagati e utilizzata per consolidare il regime di monopolio nel settore e garantire il controllo del territorio.

