A cura della Redazione

Momenti di panico ieri sera a Pompei, quando un anziano automobilista è stato colto da un malore mentre era alla guida e ha perso il controllo della vettura, sfondando la vetrina di un esercizio commerciale nella periferia cittadina.

L’incidente, avvenuto nelle ore serali, ha provocato danni materiali ingenti, ma per fortuna nessun ferito. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari e la polizia municipale, coordinata dal colonnello Gaetano Petrocelli.

L’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dopo lunghe operazioni di soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo i medici, non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.