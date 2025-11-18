A cura della Redazione

Questa notte a Torre del Greco i carabinieri della locale Stazione e della sezione radiomobile della Compagnia hanno arrestato per tentato furto e danneggiamento Angelo Azzurro, 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari, verso le 3, hanno notato l’uomo a largo Benigno mentre si nascondeva tra le auto in sosta.

L’uomo, poco prima, aveva danneggiato alcune autovetture e aveva infranto un finestrino. Gli arnesi sono stati sequestrati mentre il 51enne è in attesa di giudizio.

