A cura della Redazione

Momenti di paura a Volla per un tredicenne finito in ospedale dopo essere stato vittima di una tentata rapina. I Carabinieri sono intervenuti al Santobono in seguito alla segnalazione giunta al 112: il ragazzo era stato trasferito lì poco prima per le lesioni riportate durante l’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, il 13enne si trovava in via San Giorgio, nei pressi del cimitero comunale, quando sarebbe stato avvicinato da un suo coetaneo che pretendeva di farsi consegnare lo smartphone.

Al rifiuto del ragazzo, sarebbe intervenuto un gruppo di minorenni, che lo avrebbe colpito con pugni e calci prima di fuggire lasciandolo ferito a terra.

Il ragazzo è stato portato al Santobono in codice arancio: presenta escoriazioni al volto e alla testa ed è attualmente ricoverato in attesa di ulteriori esami diagnostici. Nonostante le ferite, non è in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione di Volla sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e identificare tutti i responsabili dell’aggressione.

