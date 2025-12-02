A cura della Redazione

Un 50enne di Castellammare di Stabia è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Municipale per maltrattamento di animali, in base all’articolo 544-ter del Codice Penale. L’uomo sarebbe il protagonista del video diffuso sui social – in particolare sulle pagine del deputato Francesco Emilio Borrelli - in cui si vede un cane al guinzaglio trascinato da un’auto in movimento.

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le indagini: gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal colonnello Del Gaudio e coordinati dal tenente Sepe, hanno avviato un’attività investigativa supportata dalle immagini della videosorveglianza cittadina. In breve tempo sono riusciti a risalire al responsabile e a formalizzare la denuncia.

Oltre al fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, al 50enne è stata elevata anche una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 169 del Codice della Strada per trasporto irregolare dell’animale.

“Il rispetto verso gli animali è un valore che una comunità deve difendere. Ringrazio la nostra Polizia Municipale per la professionalità con cui ha ricostruito i fatti e individuato il responsabile. Episodi come questo non possono e non devono essere tollerati”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.