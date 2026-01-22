A cura della Redazione

Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’attività del clan camorristico Rea–Veneruso, operante nelle aree di Casalnuovo di Napoli, Volla comuni limitrofi.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. 

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero costretto diversi imprenditori di Casalnuovo, mediante reiterate minacce, a versare somme di denaro non dovute, al fine di consentire la prosecuzione delle rispettive attività lavorative.