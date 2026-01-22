A cura della Redazione

Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’attività del clan camorristico Rea–Veneruso, operante nelle aree di Casalnuovo di Napoli, Volla e comuni limitrofi.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero costretto diversi imprenditori di Casalnuovo, mediante reiterate minacce, a versare somme di denaro non dovute, al fine di consentire la prosecuzione delle rispettive attività lavorative.