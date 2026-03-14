I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato controlli notturni a tappeto, identificando 81 persone e verificando 37 veicoli. L’operazione ad alto impatto ha portato a due denunce per porto abusivo d’armi, altre infrazioni, tre segnalazioni per droga e la sospensione di un bar per gravi carenze igienico‑sanitarie.