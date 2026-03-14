Controlli a tappeto dei militari dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nel corso di un servizio ad alto impatto svolto durante la notte appena trascorsa.
Nel bilancio dell’operazione figurano 81 persone identificate, 13 soggetti sottoposti a misure restrittive controllati e 37 veicoli verificati. I militari hanno inoltre elevato 19 contravvenzioni al Codice della strada, per un totale di 6.300 euro di sanzioni.
Due denunce e tre segnalazioni per droga
Durante i controlli sono state segnalate tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Due invece i denunciati. Il primo, un 61enne, dovrà rispondere di porto abusivo di armi: durante le verifiche è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 34 centimetri.
Denunciato anche un 20enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio.
Controlli anche nelle attività commerciali
Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno effettuato controlli anche in alcune attività commerciali insieme al personale dell’ASL Napoli 3 Sud, del NAS di Napoli e della Polizia municipale.
In un locale di cibi etnici in via Alcide De Gasperi sono state elevate sanzioni per precarie condizioni igienico-sanitarie.
Provvedimento più severo invece per un’altra attività situata in corso Garibaldi: carabinieri e personale dell’ASL hanno disposto la sospensione dell’attività di un bar per gravi carenze igienico-sanitarie.
Tra le irregolarità contestate anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie posizionati sul marciapiede. Per il titolare è stata elevata una sanzione di 3.200 euro.
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