A cura della Redazione

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio all’interno di un’azienda alimentare di Sant'Antonio Abate, dove un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa otto metri dopo aver sfondato un lucernaio mentre era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato dal personale del 118 all’Ospedale del Mare di Napoli. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni non sarebbero critiche, ma ha riportato diversi traumi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, insieme al personale della Sezione Rilievi del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata. Presenti anche i tecnici dell’ASL – servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli.

Le autorità hanno disposto il sequestro penale di una porzione del capannone, estesa per circa 20 metri quadrati, per consentire gli accertamenti necessari. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.