A cura della Redazione

Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino, gravemente indiziato di tentato furto aggravato, lesioni personali gravi e tentata rapina.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

Il primo episodio risale all’11 ottobre 2025, presso la stazione della Circumvesuviana di Leopardi. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe tentato di sottrarre con destrezza il denaro dalla tasca di un uomo ultraottantenne. Scoperto dalla vittima, avrebbe reagito spingendola violentemente sui binari ferroviari, provocandole gravi lesioni, tra cui fratture multiple e un trauma toracico, con una prognosi di circa 50 giorni.

Il secondo episodio è avvenuto a Pompei il 24 dicembre 2025, quando l’uomo avrebbe tentato di rapinare un connazionale per una somma di cinque euro, minacciandolo e afferrandolo al collo. Anche in questo caso, il colpo non è riuscito grazie alla reazione della vittima.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte attraverso testimonianze e accertamenti di polizia giudiziaria, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Napoli Poggioreale.