A cura della Redazione

Neppure un luogo sacro come il cimitero di Torre Annunziata viene risparmiato dall’inciviltà e dal degrado. Le immagini del piazzale antistante raccontano una situazione di abbandono che dura ormai da settimane e che sta suscitando indignazione tra i cittadini.

A colpire non sono soltanto i vecchi chioschi ormai arrugginiti, con vetri rotti e strutture fatiscenti, da tempo simbolo di incuria urbana, ma soprattutto i cumuli di rifiuti lasciati sul posto. Sacchi, ingombranti e materiali di vario genere trasformano l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto, in netto contrasto con il rispetto che un luogo del genere dovrebbe garantire.

Per chi si reca al cimitero per far visita ai propri cari, lo scenario è desolante: oltre al dolore e al raccoglimento, ci si trova a fare i conti con uno spettacolo indecoroso che offende la memoria dei defunti e la dignità della comunità.

Se da un lato è evidente la responsabilità di chi abbandona rifiuti senza alcun rispetto delle regole, dall’altro cresce la richiesta di un intervento deciso da parte delle istituzioni. I cittadini chiedono la rimozione immediata dei rifiuti, ma anche controlli più serrati e misure concrete per prevenire il ripetersi di simili episodi.

Il rischio, altrimenti, è che l’inciviltà continui a prevalere, trasformando anche i luoghi più simbolici della città in spazi dimenticati. Un segnale di attenzione e di rispetto, invece, appare oggi più che mai necessario.

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