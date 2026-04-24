A cura della Redazione

L’allarme è scattato in un appartamento situato nel parco San Ciro, in Corso Garibaldi, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina, coinvolgendo anche il salone dell’abitazione.

Per l’anziana, rimasta gravemente ustionata, non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, ma al loro arrivo la donna era già deceduta a causa delle gravi ustioni riportate.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo, anche se al momento l’ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.