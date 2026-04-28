A cura della Redazione

Tragedia a Gragnano, dove un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi.

Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto dai carabinieri e dai vigili del fuoco all’interno della cucina, dove era riverso su alcune sedie mentre l’ambiente risultava avvolto dalle fiamme al momento dell’intervento dei soccorritori.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe collegato proprio all’incendio divampato nell’appartamento, anche se le cause del rogo restano ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’origine dell’incendio e ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.