A cura della Redazione

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Il bilancio dell’operazione ad “alto impatto” parla di un arresto, una denuncia, una persona segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e cinque sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada.

Nel corso delle attività i militari hanno anche sequestrato 12 dosi di cocaina e 2,3 grammi di marijuana rinvenuti a Gragnano, in via Spinola. La droga era stata nascosta sotto alcune pietre e sarà sottoposta agli accertamenti di rito.

A finire in manette è stato un 55enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso in strada dai carabinieri e arrestato con l’accusa di evasione.

Durante i controlli alla circolazione stradale, inoltre, i militari hanno denunciato un 23enne per porto abusivo di armi. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 19 centimetri nascosto sotto la sella del proprio veicolo.

L’operazione rientra nelle attività di presidio e prevenzione messe in campo dall’Arma per contrastare illegalità diffusa, traffico di stupefacenti e reati sul territorio stabiese e dei comuni limitrofi.