A cura della Redazione

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza per l’esercizio delle scommesse nei confronti di un’attività commerciale situata a Ercolano.

Il provvedimento, notificato e immediatamente esecutivo, arriva al termine di una serie di controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano tra giugno 2025 e aprile 2026.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno accertato la presenza abituale all’interno dell’esercizio di soggetti con precedenti penali e di polizia. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato condotte ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore ha quindi adottato il provvedimento di sospensione con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e tutelare la sicurezza dei cittadini.