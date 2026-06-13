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Sorrento, incendio nell'area esterna dell'ospedale: nessun danno

Sorrento, incendio nell'area esterna dell'ospedale: nessun danno

L'innesco molto probabilmente è avvenuto per la presenza di numerosi imballi

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Stamane, intorno alle 7.45, l'area esterna dell'ospedale di Sorrento è stato oggetto di un piccolo incendio. L'innesco molto probabilmente è avvenuto per la presenza di numerosi imballi. L'episodio non ha causato nessun danno a persone e cose.

Immediato l'intervento della squadra antincendio interna e successivamente dei vigili del fuoco. Nessun servizio è stato interrotto, neanche il pronto soccorso che nelle fasi iniziali a causa della vicinanza all'incendio è stato investito dal fumo dovuto alla combustione.

“La direzione Asl Napoli 3 Sud - si legge in una nota - ringrazia tutti gli operatori intervenuti tempestivamente e con efficacia.

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