Boscoreale, finto rider trasporta 20 chili di sigarette di contrabbando: arrestato dalla GdF

A cura della Redazione

Viaggiava a bordo di uno scooter con uno zaino arancione di una nota piattaforma di food delivery sulle spalle, apparentemente impegnato in una normale consegna. In realtà trasportava un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando.

Per questo un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'operazione di contrasto ai traffici illeciti condotta sul territorio di Boscoreale.

L'intervento risale al 4 giugno scorso, quando i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio, hanno notato uno scooterista con in spalla uno zaino da rider e un voluminoso borsone anonimo che appariva particolarmente pieno.

Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo e dal carico trasportato, i militari hanno deciso di procedere a un controllo. All'interno delle borse hanno rinvenuto 100 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato che il motoveicolo era privo di copertura assicurativa e che il conducente circolava con la patente scaduta. L'uomo era inoltre già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Al termine delle operazioni, le sigarette e lo scooter sono stati sottoposti a sequestro, mentre il responsabile è stato arrestato con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

L'arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Torre Annunziata nel corso del giudizio per direttissima. Il giudice ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento penale proseguirà nelle prossime settimane con il rinvio del processo per la decisione nel merito delle accuse contestate.