Incendio nella notte al Parco di Longola, fiamme in un casolare del sito archeologico

A cura della Redazione

Un incendio è divampato nella notte all'interno del Parco Archeologico Naturalistico di Longola, a Poggiomarino, uno dei siti archeologici più importanti della Campania. Le fiamme, scoppiate intorno alle 2.10, hanno interessato un casolare abbandonato situato nell'area del parco, rendendo necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione locale.

Il rogo è stato domato dopo diverse ore di lavoro e, fortunatamente, non ha causato danni alle strutture e ai reperti di valore archeologico custoditi nel sito, né si registrano feriti.

Longola, scoperta nel 2000 tra i comuni di Poggiomarino, Sarno e San Valentino Torio, è considerata una sorta di "Pompei preromana": un antico insediamento fluviale sviluppatosi lungo il fiume Sarno e risalente all'età protostorica, con canali navigabili, approdi e strutture in legno.

Sono ora in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.