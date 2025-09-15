A cura della Redazione

l 5 dicembre prossimo Salvatore Cimmino, il nuotatore disabile di Torre Annunziata, presenterà il libro "Disabilità Controcorrente" al Salone del libro "Più libri più liberi" presso il Nuovo Centro Congressi La Nuvola di Roma.

Il cuore del libro è la Proposta di Legge sull'"Equiparazione sugli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro", depositata in Commissione Sanità del Senato con il titolo "Disposizioni in materia di mobilità per le persone con disabilità".

Un Disegno di Legge che vuole dare attuazione alla Costituzione e alla Legge 3 marzo 2009 n. 18 con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e per liberare, finalmente, 13 milioni di persone dalla prigionia della disabilità, sovente, triste e dolorosa. Infine, questo Disegno di Legge garantirebbe l’erogazione delle nuove (più che mai necessarie) prestazioni e soprattutto ne agevolerebbe l’erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il libro si può prenotare fin da ora al seguente indirizzo: https://www.alpesitalia.it/prodotti-1148-disabilita_controcorrente