A cura della Redazione

Nuovo spettacolo di beneficenza al teatro Suore Maria Mazzarello di Torre Annunziata il 29 novembre alle ore 20.00.

Ancora una volta l’Associazione ODV Amici di Anita Sorrentino, organizza un momento di condivisone e spettacolo a favore del rinnovo dello stesso teatro di via Cavour in Torre Annunziata.

Sul palco Giovanni Caso e Gianpietro Ianneo con la commedia comica in due atti Vedovi. Una messinscena che nasce dagli equivoci. Due uomini si conoscono sul social Facebook. Entrambi sono in cerca di un partner, iniziano a chattare e naturalmente i due decidono di incontrarsi. Da questo incontro nasce un amore che li porta al matrimonio.

Da questo momento in poi si susseguono una serie di equivoci e colpi di scena in cui il pubblico sovrano ne sarà protagonista. Non mancheranno le risate e momenti di riflessioni sull'importanza della verità.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook