Nell'ambito del Progetto Costruiamo Gentilezza, l'ambasciatrice Anna Vitiello e l’Associazione Compagnia Teatrale Hirondelle presentano “Una canzone per ricordare”, un percorso culturale e sociale ideato e curato da Tonya Porzio e dalla stessa Anna Vitiello, nato dal desiderio di restituire valore alla memoria individuale e collettiva e di rafforzare il dialogo tra generazioni attraverso l’ascolto, la musica e la relazione umana.

Il cuore del progetto è l’incontro. Tonya Porzio e Anna Vitiello entrano nelle case delle persone anziane con discrezione e rispetto, creando uno spazio intimo, protetto e accogliente in cui il tempo rallenta e la parola può fluire liberamente. In questo contesto, il racconto di sé diventa un atto di riconoscimento e dignità, e la musica si fa chiave d’accesso alla memoria. Durante ogni incontro viene scelta insieme alla persona anziana una canzone significativa, legata a un momento particolare della sua vita: un amore, una perdita, una festa, un passaggio importante. Le melodie diventano così ponti emotivi capaci di riattivare ricordi, sensazioni e immagini, trasformando il passato in una presenza viva e condivisa.

Tonya Porzio, medico legale e attrice, unisce nel progetto due dimensioni solo apparentemente lontane: la cura e l’arte. Il suo approccio si fonda su un ascolto empatico e attento alla persona nella sua totalità, in cui la competenza medica incontra la sensibilità teatrale. Attraverso lo sguardo dell’attrice, i racconti di vita vengono accolti e valorizzati come vere e proprie narrazioni, cariche di senso e umanità. Accanto a lei, Anna Vitiello, Ambasciatrice per la Gentilezza del Comune di Torre Annunziata, porta avanti da anni un impegno concreto nella promozione della gentilezza come pratica quotidiana e come valore sociale. Una canzone per ricordare si inserisce pienamente in questo percorso, ponendo la relazione, l’attenzione e il rispetto al centro dell’esperienza.

Il progetto si configura come un gesto semplice ma profondo: esserci. Ascoltare senza fretta, accogliere la fragilità, riconoscere la ricchezza di chi ha vissuto. Ogni storia raccolta diventa parte di un patrimonio comune che merita di essere custodito e tramandato. Con il consenso delle persone coinvolte e dei familiari, alcuni momenti degli incontri verranno documentati attraverso brevi registrazioni video, che confluiranno nella realizzazione di un cortometraggio: l’opera finale sarà una testimonianza corale di memoria, gentilezza e umanità, capace di restituire voce e visibilità a esperienze spesso silenziose. Una canzone per ricordare è un invito a riscoprire il valore dell’ascolto, a costruire legami autentici e a riconoscere nella memoria un atto di cura, di bellezza e di responsabilità collettiva.

