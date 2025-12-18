A cura della Redazione

L’aula magna del Liceo Pitagora – Croce di Torre Annunziata ospiterà venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 10.00, la presentazione del libro “Temperanza” di Gennaro Carillo (Edizioni Il Mulino nella collana “Parole contro-tempo”), docente di Storia del pensiero politico e Storia della filosofia antica e medievale presso l’università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.

Riflettendo sui temi centrali dell’opera, l’Autore dialogherà con gli studenti del liceo. Contro i sistemi di valore oggi imperanti, davanti a poteri che tendono all’espansione illimitata e non mostrano di tollerare vincoli, la virtù già greca e platonica della Temperanza, della misura e dell’autocontrollo, suggerisce il possibile antidoto individuale e sociale da esercitare, in una comunità rinnovata nelle corrette relazioni reciproche.

L’incontro, a cui prendono parte studenti e docenti del liceo, è aperto al pubblico.