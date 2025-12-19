A cura della Redazione

Si terrà nelle sere di sabato 20 e domenica 21 dicembre a Torre Annunziata la prima edizione del “Presepe Vivente” a cura dell'Associazione The Art in collaborazione con la Basilica Maria SS della Neve, che hanno ideato e promosso questo evento affidando la direzione artistica al giovane attore e autore torrese Giuseppe Russo.

Sabato e domenica, dunque, dalle 18.00 alle 21.30, in via Supportico, stradina laterale la Basilica della Madonna della Neve, verrà effettuato un viaggio itinerante, dove i visitatori, accompagnati dalle maschere della tradizione, faranno una vera e propria esperienza immersiva. Con il pubblico che non solo osserverà ma soprattutto vivrà insieme agli attori tutto quello che per anni abbiamo ascoltato solo dai racconti.

Animeranno l’evento gli attori: Pasquale Cirillo, Gianfranco Cirillo, Ciro Chervino, Raffaele Franza, Carmen Piccina, Vincenzo Certo, Carmela Balzano, Martina Caso, Sophia Di Stefano, Giuseppe Balzano, Alessio Matrecano, Marco Quartuccio, Tonia Scognamiglio, Nunzia Cirillo, Myriam Cirillo, Elisabetta Cirillo.