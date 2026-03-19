A cura della Redazione

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20.30, il Teatro San Francesco di Torre Annunziata ospita l’associazione “Il Teatro della Crusca”, quinta compagnia amatoriale in concorso, nella sezione “teatro”, al “Premio Antonio Caso” nell’ambito della “II Rassegna del Teatro amatoriale”. Il progetto artistico è promosso da “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con Don Paolino Franzese, parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola.

La compagnia “Il Teatro Della Crusca” di Baronissi (SA) porta in scena un lavoro di Angelo Rojo Mirisciotti, “Miracolo!”, commedia musicale in due atti, per la regia a cura di Virginia Gentile, dal 1998 guida artistica del team. L’associazione, alla sua prima partecipazione alla “Rassegna del Teatro Amatoriale Sanfrancesco”, ha al suo attivo numerosi successi mettendo in scena commedie di grandi autori quali Eduardo De Filippo, Scarpetta, Di Maio, Fayad, ma anche di Eva De Rosa e dell’eclettico Massimo Canzano. Nel 2008, nell’ambito della rassegna “Teatro mio Diletto” di Baronissi, si aggiudica il premio “miglior compagnia” e, nello stesso anno, conquista il riconoscimento miglior attrice non protagonista nella kermesse di Montecorvino Pugliano, “Teatro Festival”.

La commedia “Miracolo” racconta le vicende di una povera chiesa seicentesca della provincia di Napoli abbandonata e trascurata da tutti. Lì sono rimasti solo un vecchio sacerdote disilluso, una perpetua brontolona ed intrigante, un sagrestano mezzo scemo (Cenzino) e due o tre vecchiette: uniche fedeli superstiti. Un bel giorno si verifica un incredibile miracolo: il Volto Santo versa lacrime di sangue. Sarà vero?



