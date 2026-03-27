Sabato 28 marzo alle 19.30, al Teatro San Francesco di Torre Annunziata, nuovo appuntamento con la seconda edizione al “Premio Antonio Caso” nell’ambito della “II Rassegna del Teatro amatoriale - Premio Antonio Caso”. Il progetto artistico è promosso da “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con Don Paolino Franzese, parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola.
In scena la settima compagnia in concorso “Teatro Amatoriale Hyria” di Casamarciano, diretta da Giovanni Cavaccini. Propone una delle prime commedie scritte da Peppino De Filippo e che contiene in nuce alcuni elementi caratterizzanti di quel Teatro Umoristico al quale darà poi vita insieme ai fratelli Eduardo e Titina: “La lettera di mammà”.
Rappresentata per la prima volta nel 1933 al Teatro Sannazaro di Napoli, la pièce narra la vicenda divertentissima di due nobili spiantati: Edoardo Bassi dei baroni Mesti e suo nipote Riccardo. L’uomo riesce a far sposare suo nipote alla figlia di un ricco commerciante desideroso di un titolo nobiliare, Claretta. Lui, invece, ha messo gli occhi sulla zia della sposina, Teresa. Tutto sembra andare per il meglio, quando però salta fuori “la lettera di mammà” del giovane Riccardo il quale, per rispettare le volontà della defunta genitrice contenute nell’epistola, crede di non dover soddisfare le legittime aspettative dell’appassionata Claretta.
La serata, organizzata dall’APS La Filodrammatica Sanfrancesco, è inoltre dedicata alla “Giornata mondiale del Teatro”, con interventi a sorpresa tra il pubblico. Dopo lo spettacolo gli spettatori saranno invitati a fermarsi per un “pizza-time”.