Ci sono progetti musicali che nascono da un'idea, e altri che prendono vita da una necessità interiore, da un impulso autentico impossibile da contenere. Elek 3 appartiene senza dubbio a questa seconda categoria: un trio tutto al femminile che affonda le proprie radici nell'entusiasmo e nella passione per la musica, trasformando gli strumenti ad arco elettrici in un mezzo espressivo moderno, potente e profondamente evocativo. La loro è una proposta artistica raffinata e coraggiosa: portare in chiave contemporanea composizioni di ieri e di oggi, attraversando con naturalezza il repertorio classico e quello pop.

Ogni brano viene riletto, riscritto e arrangiato appositamente per questa formazione insolita, dove il suono tradizionale degli archi si fonde con nuove sonorità, dando vita a un linguaggio musicale unico e riconoscibile. Il trio è composto da due violiniste, Simona Sorrentino e Angela Cirillo, e dalla violoncellista Gabriela Ungureanu. Tre musiciste, tre identità distinte. Caratteri diversi, anime ricche di colori e sfaccettature, vissuti lontani tra loro ma uniti da un comune denominatore imprescindibile: l'amore per la musica. Ed è proprio questa diversità a diventare forza, ricchezza, dialogo continuo che si traduce in armonia.

Presso la maestosa Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), luogo carico di storia e fascino, purtroppo oggi segnato dal tempo e in parte ridotto in ruderi, ma ancora capace di emanare una straordinaria energia, tra quelle pietre intrise di memoria il trio Elek 3 ha dato vita a un'esecuzione intensa e coinvolgente del brano Back to Bach, tratto dal Preludio & Fuga n° 2 in Do minore di Johann Sebastian Bach. Una reinterpretazione nuovissima, mai eseguita da nessuno, che non è solo omaggio al grande musicista e compositore, ma rinascita: il passato che ritorna e si trasforma, trovando nuove forme e nuovi significati.

Ad arricchire ulteriormente questa esperienza artistica, la presenza della straordinaria voce del soprano Rosa Feola, capace di intrecciarsi con gli archi in un dialogo emozionante e suggestivo. E come in un'opera d'arte totale, anche il movimento ha trovato spazio grazie alla partecipazione della scuola di danza “Arti in Movimento", con le intense interpretazioni delle danzatrici Giuliana Guttoriello e Rossella Bruno.

Il risultato è stato stupefacente: un incontro tra arti, un dialogo tra epoche, un racconto fatto di suoni, voci e corpi in movimento. Elek 3 non è solo un trio musicale, ma una visione. È la dimostrazione che la musica, quando nasce da una passione autentica e condivisa, è capace di attraversare il tempo, reinventarsi e parlare a tutti, senza confini. Tre donne, tre strumenti, un'unica vibrazione: quella della bellezza.