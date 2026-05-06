Al Teatro Diana di Napoli sta andando in scena, tra applausi calorosi e risate contagiose, un nuovo spettacolo "Una vacanza coi fiocchi", firmato da Gustavo Verde e interpretato da Gino Rivieccio. Una commedia brillante che, sotto la superficie leggera, nasconde un'acuta osservazione sulle dinamiche di coppia e sugli inevitabili scontri tra generazioni. La storia si apre con un'immagine quasi idilliaca: un professore sessantenne di etruscologia e sua moglie, psicologa, scelgono di rifugiarsi in uno chalet isolato di montagna. Il loro obiettivo è semplice e universale: ritrovare un equilibrio affettivo, riaccendere un'intesa che il tempo e le difficoltà quotidiane hanno logorato.

Ma il teatro, si sa, ama scompaginare i piani più ordinati. L'arrivo improvviso di una giovane coppia, bloccata da una violenta tormenta di neve, trasforma quella che doveva essere una fuga romantica in un terreno fertile per equivoci, tensioni e irresistibili gag. Il contrasto tra i due mondi quello maturo, fatto di consuetudini e riflessioni, e quello giovane, impulsivo e disinvolto diventa il motore comico dello spettacolo. Gino Rivieccio domina la scena con la sua consueta verve, alternando ironia e sfumature più intime, dando vita a un personaggio credibile e umano. Accanto a lui, Daniela Cenciotti, Mery Esposito, Giovanni Moccia, Gabriele Oses contribuiscono a costruire un ritmo serrato, dove ogni battuta trova il suo bersaglio e ogni situazione si evolve con naturalezza verso l'assurdo. La regia di Renato Giordano valorizza gli spazi chiusi dello chalet, trasformandoli in una sorta di pentola a pressione emotiva: più la neve cade fuori, più la temperatura sale dentro. Ed è proprio in questo contrasto freddo esterno e calore umano che lo spettacolo trova la sua cifra stilistica.

"Una vacanza coi fiocchi" è una commedia che diverte senza mai essere banale. Le risate nascono da situazioni riconoscibili, da fragilità condivise e da quell'eterna difficoltà di comunicare davvero con chi ci sta accanto. Tra colpi di scena e dialoghi brillanti, lo spettatore si ritrova coinvolto in una girandola di emozioni che culmina in un finale sorprendente. Lo spettacolo conferma ancora una volta la vitalità del teatro comico napoletano, capace di rinnovarsi senza perdere il contatto con la tradizione. Un appuntamento imperdibile per chi ama ridere, ma anche riflettere magari uscendo dalla sala con la voglia di prenotare, chissà, una propria "vacanza coi fiocchi". Si replica fino al 10 maggio.