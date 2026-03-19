A cura della Redazione

Si terrà venerdì 20 marzo 2026, alle ore 16:30, a Torre Annunziata, presso la sede dell’associazione Nike in via Fusco 1, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del No”, dedicato al referendum sulla giustizia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire i contenuti del quesito referendario e sostenere le ragioni del voto contrario, con particolare attenzione alla difesa della Costituzione e all’autonomia e indipendenza della magistratura.

All’evento prenderanno parte diverse figure del mondo istituzionale e associativo. Tra gli interventi previsti quelli dei magistrati Serena Onte, sostituto procuratore della Repubblica di Nola, e Giulio Vannacore, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli.

Interverranno inoltre Ciro D'Alessio della FIOM CGIL, Laura Inserriente (ANPI Torre Annunziata), Massimo Napolitano (Presidio locale Libera) e Antonello Sannino (ARCI Napoli).

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Pierpaolo Telese, mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla vicesindaca di Torre Annunziata, Gaetana Sorrentino, vicesindaco del Comune oplontino.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto pubblico in vista delle giornate di voto del 22 e 23 marzo, con l’invito esplicito ai cittadini a partecipare e a esprimere la propria posizione alle urne.

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