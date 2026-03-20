A cura della Redazione

In vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026, TorreSette ha promosso un sondaggio tra i propri lettori per raccogliere le loro opinioni sul quesito referendario.

All’iniziativa hanno aderito 430 utenti, confermando l’interesse e l’attenzione sul tema. Il sondaggio, lo ricordiamo, è stato realizzato senza alcun valore statistico o scientifico e rappresenta esclusivamente un momento di partecipazione tra i lettori.

Nel rispetto della normativa vigente in materia elettorale, i risultati dettagliati del sondaggio saranno pubblicati dopo la chiusura delle urne.

Quando e come si vota

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.

Sulla scheda saranno presenti due opzioni: “Sì” e “No”. Barrando il “Sì” si approva la riforma costituzionale sulla giustizia già votata dal Parlamento; scegliendo il “No” si respinge la riforma.

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