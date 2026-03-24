Referendum giustizia del 22-23 marzo scorsi: i risultati in 15 Comuni costieri-vesuviani.
E' ben oltre la media nazionale la percentuale del No rispetto al Sì nei quindici Comuni presi a riferimento.
In testa Portici con il 77,99 per cento a favore del Sì, in coda Ottaviano con il 58,48 per cento.
Ma vediamo i dati Comune per Comune in ordine ai consensi per il No in termini percentuali:
1. Portici: Sì 22,01 - No 77,99
2. San Giorgio a Cremano: Sì 23,23 - No 76,77
3. Ercolano: Sì 25,72 - No 74,28
4. Torre Annunziata: Sì 29,49 - No 74,27
5. Trecase: Sì 29,41 - No 70,59
6. Torre del Greco: Sì 29,49 - Sì 70,51
7. Castellammare di Stabia: Sì 29,86 - No 70,14
8. San Sebastiano al Vesuvio: Sì 31,58 - No 68,42
9. Boscoreale: Sì 31,67 - No 68,33
10. Boscotrecase: Sì 32,20 - No 67,80
11. Pompei: Sì 37,08 - No 63,92
12. Vico Equense: Sì 36,52 - No 63,48
13. Terzigno: Sì 37,27 - No 62,73
14. Sorrento: Sì 40,26 - No 59,74
15. San Giuseppe Vesuviano: Sì 40,91 - No 59,09
16. Ottaviano: Sì 41,53 - No 58,48