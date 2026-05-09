A cura della Redazione

Il movimento Popolari per la Pace annuncia l’uscita dal Consiglio comunale di Torre Annunziata della consigliera Francesca Caso, dopo aver preso atto delle dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo.

In una nota diffusa nelle ultime ore, il movimento spiega di aver dato mandato alla consigliera comunale, avvocato Francesca Caso, di rassegnare le proprie dimissioni, definendo quello attuale “un momento particolarmente delicato per la vita democratica e amministrativa della città”.

Nel comunicato i Popolari per la Pace invitano tutte le forze politiche, i rappresentanti istituzionali e i cittadini ad assumere “un atteggiamento improntato alla massima prudenza, al rispetto delle istituzioni e soprattutto alla piena fiducia nell’operato della magistratura”.

Il movimento ha espresso anche “umana vicinanza” al sindaco dimissionario Corrado Cuccurullo “per il difficile momento che sta attraversando”, sottolineando però che ogni valutazione deve avvenire “nel pieno rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto”.

Secondo quanto spiegato nella nota, la decisione della consigliera Caso si inserisce “in un percorso di coerenza politica, trasparenza e rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”. I Popolari per la Pace fanno inoltre riferimento alla posizione assunta dalla consigliera durante l’ultimo Consiglio comunale, definendola “un segnale inequivocabile di attenzione e sensibilità rispetto a dinamiche che richiedevano una profonda riflessione sul piano istituzionale e morale”.

Nel documento il movimento assicura che continuerà a operare “con senso di responsabilità, senza indulgere in strumentalizzazioni o giudizi sommari”, ribadendo la convinzione che “la politica debba sempre anteporre l’etica pubblica a qualsiasi altra considerazione”.

Infine, il pensiero viene rivolto ai cittadini di Torre Annunziata, definiti “comprensibilmente disorientati e preoccupati” per la crisi politico-istituzionale che sta attraversando la città. Da qui l’invito finale “alla fiducia nelle istituzioni e nella capacità della comunità di affrontare questa fase con maturità, dignità e senso civico”.

Le dimissioni della consigliera Caso seguono quelle della consigliera di maggioranza Maria Di Maio (Più Europa) e dei consiglieri di opposizione Lucio D'Avino e Marco Russo (Oplonti Futura).