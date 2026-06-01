Torre Annunziata, Michele Avitabile: «Le dimissioni del sindaco sono il risultato delle sue scelte»

A cura della Redazione

«Per mesi ho scelto il silenzio, preferendo il lavoro politico alle polemiche. Oggi però sento il dovere di parlare». Comincia così la dura presa di posizione del consigliere comunale di Torre Annunziata, Michele Avitabile, eletto nelle liste di Italia Viva, che interviene nel dibattito politico cittadino all'indomani delle dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo.

Secondo Avitabile, la decisione dell'ex primo cittadino non sarebbe una conseguenza diretta delle recenti dichiarazioni del procuratore Nunzio Fragliasso, ma il risultato di un percorso politico e amministrativo segnato da errori e contraddizioni.

«Le dimissioni del sindaco non sono una risposta alle parole del procuratore, ma una semplice conseguenza figlia della somma delle sue scelte», afferma il consigliere, che ripercorre anche le vicende legate alla campagna elettorale e al suo rapporto con l'allora coalizione di governo.

Avitabile sostiene di essere stato escluso e indicato come un ostacolo politico sulla base di pregiudizi e non di fatti concreti. «Sono stato additato non per condanne o procedimenti, ma per pregiudizi costruiti ad arte. Hanno tentato di trasformare il mio cognome in una colpa, mentre si autoproclamavano paladini della legalità», dichiara.

Nel suo intervento il consigliere richiama poi le recenti vicende che hanno interessato la vita politica cittadina, facendo riferimento sia alle dichiarazioni del procuratore Fragliasso sia alle inchieste che hanno coinvolto esponenti della maggioranza uscente.

«Le parole durissime pronunciate dal procuratore sulle ombre e sulle opacità amministrative, insieme alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti della maggioranza, hanno fatto crollare quel sistema politico che per anni ha distribuito patenti di moralità agli altri», sostiene Avitabile.

L'esponente di Italia Viva rivendica inoltre il proprio operato in Consiglio comunale, sottolineando di aver svolto un'opposizione fondata su proposte e iniziative concrete per il territorio. Tra queste cita il rilancio del porto, la valorizzazione della filiera agricola e la promozione di nuove opportunità economiche per Torre Annunziata.

Sul fronte opposto, invece, il consigliere descrive un'amministrazione caratterizzata da conflitti interni e incapacità decisionale. «Abbiamo assistito soltanto a divisioni interne, immobilismo amministrativo e continue lotte di potere», afferma.

Particolarmente duro il passaggio dedicato al tema della legalità, che Avitabile considera uno degli elementi centrali del confronto politico degli ultimi anni. «La legalità non è propaganda. È coerenza, trasparenza e rispetto delle istituzioni», dichiara, respingendo quelle che definisce «lezioni» ricevute da chi avrebbe utilizzato il tema come strumento di contrapposizione politica.

Il messaggio si conclude con un'affermazione destinata ad alimentare il dibattito cittadino: «A chi per anni ha provato a indicarmi come il problema, oggi rispondo con fermezza: guardate meglio dentro casa vostra».

Parole che arrivano in una fase particolarmente delicata per la politica oplontina, segnata dalla fine anticipata dell'esperienza amministrativa guidata da Cuccurullo e dall'apertura di una nuova stagione istituzionale che dovrà ridefinire gli equilibri politici della città.